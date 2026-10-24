Les Rose remportent le Bouclier des supporteurs

Les Roses de Montréal ont terminé la saison régulière au premier rang de la Super Ligue du Nord (SLN) et remporté le Bouclier des supporteurs, grâce à une victoire 1-0 face au CF Rapide d'Ottawa vendredi.
Écoutez la directrice sportive Marinette Pichon et le président des Roses de Montréal Hugues Léger, faire le point ce samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Ce qu'on s'est dit hier soir, c'est qu'on était très fiers, mais on n'est pas satisfaits encore. La satisfaction, ça va être la coupe Diana B. Matheson de la Super Ligue du Nord qui sera jouée le 14 novembre.»
«Je crois qu'on a montré sur la saison régulière qu'on avait cette capacité à prendre des risques nécessaires pour aller chercher les trois points à chaque match. Le groupe se consolide de plus en plus.»