Les Rose remportent le Bouclier des supporteurs

Les Roses de Montréal ont terminé la saison régulière au premier rang de la Super Ligue du Nord (SLN) et remporté le Bouclier des supporteurs, grâce à une victoire 1-0 face au CF Rapide d'Ottawa vendredi.

Écoutez la directrice sportive Marinette Pichon et le président des Roses de Montréal Hugues Léger, faire le point ce samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.