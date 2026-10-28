Selon la Banque mondiale, les prix des denrées alimentaires devraient augmenter de 18 % entre 2025 et 2027. Les raisons? Les conflits mondiaux et d'un épisode El Niño.

Écoutez à ce sujet Guillaume Mathieu, expert en bio-alimentaire, avec Gino Chouinard et son équipe.

«Tout ce qui se passe présentement au Moyen-Orient, en Russie, fait augmenter le prix du pétrole. Le prix du pétrole est à la base, étrangement, de notre alimentation. Donc, c'est à la base des engrais, c'est à la base du transport, c'est à la base de la transformation à plusieurs endroits. On est au début de la chaîne et après ça, ça se répercute sur l'ensemble des des produits.», dit-il.

Autre sujet discuté