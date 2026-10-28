Christian Mbilli contre «Canelo» Alavarez

Christian Mbilli défendra sa ceinture de champion du monde WBC des poids super-moyens face à Saúl «Canelo» Álvarez, samedi, à Riyad, en Arabie saoudite.

Écoutez l'entraîneur de Mbilli, Marc Ramsay, depuis Riyad, en parler avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ramsay explique l’adaptation au décalage horaire, l’intensité du camp d’entraînement, et l’importance de l’expérience de Canelo qui revendique 63 victoires, 3 défaites et 2 verdicts nuls, à l'âge de 36 ans.

Et quelle est la force principale à de Canelo?