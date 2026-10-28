Les Sénateurs ralentissent

Après un début de saison explosif de cinq victoires en six rencontres, les Sénateurs d'Ottawa ont ralenti.
Écoutez le descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa, Marc Legault, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une défaite de 4-1 contre les Golden Knights de Las Vegas;
- Seulement deux buts ou moins dans plus de la moitié des matchs pour les Sénateurs jusqu'ici;
- Les Sénateurs font face à un calendrier difficile et une forte concurrence pour les séries éliminatoires.