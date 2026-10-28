Les trois victoires sans Suzuki

Qui avait prédit trois victoires consécutives sans Nick Suzuki pour les Canadiens de Montréal? Bien peu de monde.

Écoutez Philippe Boucher parler de la culture des Canadiens de Montréal en compagnie de l'animateur Mario Langlois.

Philippe Boucher estime que cette culture s'avère capitale dans le contexte.

«C'est un beau cadeau de début de saison qu'on vient de se faire. C'est facile de dire ça quand les choses vont bien, mais de se serrer les coudes, de mieux jouer défensivement, de bien faire les choses, de vouloir gagner 1-0, 2-1, c'est comme ça que ça se gagne dans les séries.»

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