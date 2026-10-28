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Les trois victoires sans Suzuki

«C'est un beau cadeau de début de saison» -Philippe Boucher

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 octobre 2026 20:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'est un beau cadeau de début de saison» -Philippe Boucher
Les Canadiens après leur victoire contre les Blues. / AP/Jeff Roberson

Qui avait prédit trois victoires consécutives sans Nick Suzuki pour les Canadiens de Montréal? Bien peu de monde.

Écoutez Philippe Boucher parler de la culture des Canadiens de Montréal en compagnie de l'animateur Mario Langlois.

Philippe Boucher estime que cette culture s'avère capitale dans le contexte.

«C'est un beau cadeau de début de saison qu'on vient de se faire. C'est facile de dire ça quand les choses vont bien, mais de se serrer les coudes, de mieux jouer défensivement, de bien faire les choses, de vouloir gagner 1-0, 2-1, c'est comme ça que ça se gagne dans les séries.»

Les autres sujets discutés

  • Le développement de Zachary Bolduc et la gestion du temps de glace;
  • Des  anecdotes sur l’équipement de hockey.

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