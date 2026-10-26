Deux États clés particulièrement concernés

Le président des États-Unis, Donald Trump, pourrait-il contester les résultats des élections de mi-mandat en novembre prochain, si ces derniers n'étaient pas en sa faveur?

L'avocat Me Olivier Piton estime que c'est une possibilité qui est évoquée à la Maison-Blanche, et que le tout pourrait se déployer sur trois axes: l'organisation des élections, la vérification de l'identité des électeurs et le vote par correspondance.

Trump travaillerait notamment à essayer de contester les éventuels résultats en Alaska et en Californie, deux États clés.

Écoutez Me Olivier Piton, avocat basé à Washington, expliquer les mécanismes derrière une éventuelle contestation, lundi après-midi, à La commission.