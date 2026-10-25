Approche contradictoire selon Frédéric Bérard

Au moment de nommer Bernard Sévigny comme ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation cette semaine, Paul St-Pierre Plamondon a affirmé que les standards relatifs au bien-être animal dans ce secteur seraient placés parmi les priorités.

Le chroniqueur et avocat Frédéric Bérard souligne toutefois que cette position détonne avec des propos passés du PQ concernant cet enjeu.

Écoutez la chronique de Frédéric Bérard, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.