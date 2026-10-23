L'âge des deux femmes impliquées dévoilé

La population de Rivière-du-Loup est en deuil, alors que deux jeunes femmes de 19 et 25 ans ont été abattues par balle dans un stationnement à proximité de l'autoroute 20, jeudi soir.

Le journaliste Steven Rivard explique que la ville n'a pas connu de meurtre depuis 13 ans et que les Louperivois s'inquiètent du lien entre cet événement et la guerre des stupéfiants.

Écoutez le journaliste à CIEL 103,7, Steven Rivard, brosse le portait de la situation, à La commission.