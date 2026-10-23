L'âge des deux femmes impliquées dévoilé

La population de Rivière-du-Loup est en deuil, alors que deux jeunes femmes de 19 et 25 ans ont été abattues par balle dans un stationnement à proximité de l'autoroute 20, jeudi soir.
Le journaliste Steven Rivard explique que la ville n'a pas connu de meurtre depuis 13 ans et que les Louperivois s'inquiètent du lien entre cet événement et la guerre des stupéfiants.
Écoutez le journaliste à CIEL 103,7, Steven Rivard, brosse le portait de la situation, à La commission.
«Rivière-du-Loup, c'est une ville tranquille. Treize ans sans meurtre ici sur le territoire de la ville. Les gens sont inquiets. Assurément. Depuis que la Sûreté du Québec a fait le lien entre ces meurtres là et le monde des stupéfiants, de la guerre liée aux redevances aux stupéfiants. C'est sûr que ça crée un certain sentiment de méfiance, de crainte.»
Quant à Roger Ferland, policier à la retraite spécialisé du crime organisé, il émet l'hypothèse que ce crime serait relié au monde des stupéfiants, mais pas un niveau aussi élevé que celui des Hells Angels, par exemple, selon des informations préliminaires.
«Le crime, ce genre de violence-là, gratuite un peu, oui, se déplace vers l'Est [...] beaucoup. Ça, il faut en être conscient.»