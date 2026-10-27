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Mark Carney refuse de lui accorder la parole

Sommet Canada-Union européenne: Nathalie Normandeau donne raison à PSPP

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Entendu dans

La commission

le 27 octobre 2026 12:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Sommet Canada-Union européenne: Nathalie Normandeau donne raison à PSPP
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le gouvernement fédéral refuse d’accorder un droit de parole au premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, dans le cadre du Sommet Canada-Union européenne tenu à Montréal.

Cette décision a suscité une vive réaction de PSPP, qui a dénoncé sur ses réseaux sociaux l’attitude d’Ottawa tout rappelant les liens historiques unissant la province à l’Europe.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter la situation, mardi, à La commission.

«Connaissant tout l'historique entre le Québec et l'Union européenne, le gouvernement fédéral fait une très grave erreur. Mark Carney a besoin des premiers ministres comme des alliés pour mener à terme son objectif de moins dépendre des États-Unis, mais plus fondamentalement que ça, le Québec est une société distincte à l'intérieur du Canada, et le Québec doit être traité sur la base de ce statut avec le gouvernement fédéral...»

Nathalie Normandeau

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