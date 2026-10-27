Mark Carney refuse de lui accorder la parole

Le gouvernement fédéral refuse d’accorder un droit de parole au premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, dans le cadre du Sommet Canada-Union européenne tenu à Montréal.

Cette décision a suscité une vive réaction de PSPP, qui a dénoncé sur ses réseaux sociaux l’attitude d’Ottawa tout rappelant les liens historiques unissant la province à l’Europe.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter la situation, mardi, à La commission.