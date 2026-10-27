Chronique culturelle

Le Canada se prépare à participer au prestigieux concours Eurovision, qui attire chaque année quelque 132 millions de téléspectateurs à travers le monde.

Après la réception de 325 candidatures d'interprètes canadiens, un jury d'experts a sélectionné cinq artistes finalistes.

C'est maintenant au public de trancher en votant quotidiennement pendant dix jours pour déterminer qui représentera le pays lors de la prochaine édition en Bulgarie.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.