À Rouyn-Noranda, on fête toujours le samedi

Alors qu'une dizaine de municipalités québécoises choisissent cette année de devancer la collecte de bonbons au vendredi 30 octobre, la Ville de Rouyn-Noranda applique cette formule depuis près de 30 ans en tenant systématiquement les festivités un samedi.

Pour l'administration municipale, ce choix organisationnel vise d'abord à faciliter la vie des familles et à assurer un encadrement sécuritaire avec les services d'urgence et les contrôleurs routiers.

Écoutez le maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapadeau, faire le point à l'émission de Gino Chouinard mardi.