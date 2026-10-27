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À Rouyn-Noranda, on fête toujours le samedi

Déplacer l'Halloween: «C'était vraiment une question de sécurité»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 octobre 2026 15:39

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Déplacer l'Halloween: «C'était vraiment une question de sécurité»
À Rouyn-Noranda, on fête l'Halloween le samedi, peu importe la date, depuis près de 30 ans. / DenisProduction.com / Adobe Stock

Alors qu'une dizaine de municipalités québécoises choisissent cette année de devancer la collecte de bonbons au vendredi 30 octobre, la Ville de Rouyn-Noranda applique cette formule depuis près de 30 ans en tenant systématiquement les festivités un samedi. 

Pour l'administration municipale, ce choix organisationnel vise d'abord à faciliter la vie des familles et à assurer un encadrement sécuritaire avec les services d'urgence et les contrôleurs routiers. 

Écoutez le maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapadeau, faire le point à l'émission de Gino Chouinard mardi.

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