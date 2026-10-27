Le hockey des Canadiens

Les Canadiens feront confiance à Jacob Fowler pour amorcer la rencontre face aux Blues à St. Louis.
Nommé troisième étoile de la semaine dans la LNH, le jeune gardien de 21 ans apporte une dose de confiance remarquée à ses coéquipiers, encore plus depuis la perte de Nick Suzuki.
Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville qui met la table pour la rencontre, mardi, au Québec maintenant.
Autres sujets abordés
- Les difficultés du CH en avantage numérique;
- Les nominations chez les Alouettes et le contrat record de Chad Kelly dans la LCF;
- L'exploit historique des Brewers face aux Rays à la Série mondiale.