Le hockey des Canadiens

Les Canadiens feront confiance à Jacob Fowler pour amorcer la rencontre face aux Blues à St. Louis.

Nommé troisième étoile de la semaine dans la LNH, le jeune gardien de 21 ans apporte une dose de confiance remarquée à ses coéquipiers, encore plus depuis la perte de Nick Suzuki.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville qui met la table pour la rencontre, mardi, au Québec maintenant.

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