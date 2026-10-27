Éric Cardinal sera chef de cabinet

À peine arrivé au pouvoir, le Parti québécois a amorcé sa nouvelle relation avec les Premières Nations de manière plutôt délicate.
Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a décidé de ne pas participer au sommet entre les chefs autochtones et les premiers ministres du Canada.
Or, le gouvernement péquiste est sur le point de «frapper un gros coup», selon le chroniqueur politique Mathieu Boivin.
Le PQ va recruter Éric Cardinal comme chef de cabinet du ministère des Affaires autochtones, décrit comme «tout un top gun».
Écoutez l’exclusivité de Mathieu Boivin, chroniqueur politique, mardi au micro de Patrick Lagacé.
«Il est extrêmement connu dans les affaires autochtones. Il a été chef de cabinet aux Affaires autochtones en 2002-2003, donc ça fait longtemps. Il a aidé Bernard Landry à négocier la paix des Braves. Ensuite, il a créé son propre cabinet d'affaires publiques, qui s'appelle 1603, soit l'année de signature d’une grande alliance entre les Français et les peuples autochtones à Tadoussac. Éric Cardinal, depuis plus de 20 ans, est un spécialiste des affaires autochtones et des questions environnementales. [...] C’est un gars qui sait toutes les cartes que les nations autochtones ont entre les mains.»
Autres sujets abordés
- Québec se fait dire non par Ottawa: Paul St-Pierre Plamondon ne pourra pas prendre la parole au Sommet Canada-Union européenne à Montréal;
- Suite de la saga concernant la contestation officielle dans Vachon;
- Réforme électorale: Québec solidaire donne suite à la promesse de Paul St-Pierre Plamondon;
- Primeur: une annonce attendue concernant le changement d’heure.