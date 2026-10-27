Éric Cardinal sera chef de cabinet

À peine arrivé au pouvoir, le Parti québécois a amorcé sa nouvelle relation avec les Premières Nations de manière plutôt délicate.

Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a décidé de ne pas participer au sommet entre les chefs autochtones et les premiers ministres du Canada.

Or, le gouvernement péquiste est sur le point de «frapper un gros coup», selon le chroniqueur politique Mathieu Boivin.

Le PQ va recruter Éric Cardinal comme chef de cabinet du ministère des Affaires autochtones, décrit comme «tout un top gun».

Écoutez l’exclusivité de Mathieu Boivin, chroniqueur politique, mardi au micro de Patrick Lagacé.