L'Agence du revenu bernée

Selon une enquête de l'émission The Fifth Estate, Jonathan Peers, adepte du mouvement des citoyens souverains, a réclamé un remboursement fictif de 40 millions de dollars auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC).
Sans sourciller, le fisc fédéral lui a d'abord viré 10 millions de dollars avant qu'une banque ontarienne ne bloque les fonds restants.
Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, mardi à Lagacé le matin.
«Selon l’enquête de The Fifth Estate, on a au moins 19 cas similaires au pays qui totalisent 300 millions de dollars.»
Sur une note économique positive, le chroniqueur souligne que le secteur des technologies financières québécoises rayonne à l'échelle internationale.