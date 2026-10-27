L'Agence du revenu bernée

Selon une enquête de l'émission The Fifth Estate, Jonathan Peers, adepte du mouvement des citoyens souverains, a réclamé un remboursement fictif de 40 millions de dollars auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Sans sourciller, le fisc fédéral lui a d'abord viré 10 millions de dollars avant qu'une banque ontarienne ne bloque les fonds restants.

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