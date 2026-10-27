Un groupe Facebook contre Nathalie Simard

Il y a une vingtaine d'années, la chanteuse et animatrice Nathalie Simard a dénoncé des agressions sexuelles qu’elle a subies pendant son enfance.

Qui aurait cru qu’en 2026, un groupe Facebook serait créé pour la ridiculiser à ce sujet? C’est pourtant bel et bien ce qui est en train de se produire.

Des gens ont décidé de créer un groupe avec le nom «Je n’aime pas Nathalie Simard» sur laquelle les publications insultant la chanteuse et animatrice se multiplient.

Certaines ridiculisent même son passé de victime d’agressions sexuelles.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder ce dossier troublant au micro de Patrick Lagacé, mardi.