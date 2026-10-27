La machine à rumeur s’emballe

Le CF Montréal connaît une séquence, disons plutôt… difficile. Face à la situation, est-ce que le club pourrait changer de main?
Des images montrant l’homme d’affaires Luc Poirier au match du CF Montréal le week-end dernier ont fait réagir sur les réseaux sociaux et la machine à rumeur s’est rapidement emballée.
Questionné par Pierre-Olivier Zappa sur les ondes de LCN sur son intérêt à acheter le club, le principal intéressé a répondu que oui, à condition que le prix soit bon.
La véritable question est toutefois de savoir si le CF Montréal est à vendre et on ne connaît pas, pour l’instant, les plans de la famille Saputo.
Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, aborder ce dossier au micro de Patrick Lagacé, mardi.
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