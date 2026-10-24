Campagne pour le poste de gouverneur en Ohio

Une publicité électorale fait vivement scandale aux États-Unis dans le cadre de la lutte entre le républicain Vivek Ramaswamy et la démocrate Amy Acton pour le poste de gouverneur en Ohio.

Diffusée d'abord anonymement avant d'être revendiquée par Vivek Ramaswamy, cette capsule met en vedette la mère de sa rivale Amy Acton, qui qualifie sa fille de menteuse. La mère n'avait toutefois plus revu ses enfants depuis que la justice les lui avait retirés dans leur jeunesse à la suite d'allégations d'abus physiques et sexuels commis par le beau-père.

Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie faire le point samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.