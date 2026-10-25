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Classique Héritage

Jacob Fowler fumant dans la victoire face aux Jets

par 98.5

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16:41

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 25 octobre 2026 22:35

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

et autres

Jacob Fowler fumant dans la victoire face aux Jets
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez l'après-match de la rencontre de la Classique Héritage entre les Canadiens et les Jets, dimanche, avec Martin McGuire, Dany Dubé et Jean-François Baril.

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