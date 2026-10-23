 Aller au contenu
Avant-match Chicago-Montréal

«J'essaie d'aider les Blackhawks à retrouver le chemin du succès» -Patrick Kane

par 98.5

0:00
29:02

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 23 octobre 2026 20:31

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«J'essaie d'aider les Blackhawks à retrouver le chemin du succès» -Patrick Kane
L'ailier droit des Blackhawks de Chicago Patrick Kane regarde au loin avant un match de hockey de la LNH contre les Canadiens de Montréal, vendredi le 23 octobre 2026, à Chicago. / AP Photo/Jessie Alcheh

Dans le cadre de l'émission d'avant-match Canadiens-Blackhawks, le descripteur du hockey du Tricolore au réseau Cogeco Média nous présente quelques extraits de ses rencontres avec les attaquants des Hawks, Connor Bedard et Patrick Kane.

Écoutez l'émission d'avant-match Canadiens-Blackhawks en compagnie de Martin McGuire et Dany Dubé.

«Oui, d'une certaine façon, ça me rajeunit, et d'une autre, ça me fait sentir plus vieux. […] De toute évidence, tout le monde sait ce que j'ai vécu ici et ce qu'on a accompli en tant qu'équipe, mais en même temps, c'est une autre époque, une nouvelle ligue. J'essaie d'aider ce groupe à retrouver le chemin du succès.»

Patrick Kane sur son retour avec les Blackhawks

«Il est très facile d'accès, très sympathique, et il veut simplement être l'un des boys. Comme on dit, nous formons une jeune équipe et plusieurs d'entre nous ont grandi en le regardant jouer, mais lui veut simplement être traité comme n'importe lequel d'entre nous.»

Connor Bédard sur Patrick Kane

Autres sujets abordés

  • Le long périple de quatre matchs sur la route pour le Tricolore;
  • Entrevue avec le commissaire Gary Bettman ce dimanche;
  • Le retour de Mike Matheson et le remaniement défensif;
  • Essai à l'entraînement d'une première vague à deux défenseurs à la pointe avec Noah Dobson et Lane Hutson.
  • La tradition des hymnes nationaux à Chicago.

Vous aimerez aussi

Paul-Christian Bergeron va brûler sa console de jeux
Bonsoir les sportifs
Paul-Christian Bergeron va brûler sa console de jeux
0:00
7:44
«Jake Evans pense d'abord au logo sur le chandail plutôt qu'au nom dans son dos»
Le hockey des Canadiens
«Jake Evans pense d'abord au logo sur le chandail plutôt qu'au nom dans son dos»
0:00
10:41
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Jake Evans pense d'abord au logo sur le chandail plutôt qu'au nom dans son dos»
Rattrapage
Un leader incontesté
«Jake Evans pense d'abord au logo sur le chandail plutôt qu'au nom dans son dos»
«L'échange de Connor Hellebuyck a été géré d'une main de maître par les Jets»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Il passe aux Devils du New Jersey
«L'échange de Connor Hellebuyck a été géré d'une main de maître par les Jets»
«On laisse des points sur la table et c'est de notre faute» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Des erreurs coûteuses pour le Tricolore
«On laisse des points sur la table et c'est de notre faute» -Martin St-Louis
«De stupides pénalités leur ont donné des chances» -Cole Caufield
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Défaite de 4-3 contre les Sharks
«De stupides pénalités leur ont donné des chances» -Cole Caufield
L'impitoyable cycle des blessures
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire de Dany
L'impitoyable cycle des blessures
Atterrissage d'urgence pour les Penguins
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité de la LNH
Atterrissage d'urgence pour les Penguins
L'engagement sur 200 pieds des jeunes et un surdoué nommé Celebrini
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sharks
L'engagement sur 200 pieds des jeunes et un surdoué nommé Celebrini
«C’est d’aller chercher de la constance. On est meilleur que ça»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire de 4-3 en prolongation
«C’est d’aller chercher de la constance. On est meilleur que ça»
Le sommaire du match Sabres-Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire de 4-3 en prolongation
Le sommaire du match Sabres-Canadiens
Un coup de fil à Price pour relancer Jakub Dobes?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire de Dany
Un coup de fil à Price pour relancer Jakub Dobes?
Le CH doit jouer avec le sentiment d'urgence...tout en étant discipliné
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Le CH doit jouer avec le sentiment d'urgence...tout en étant discipliné
Connor Hellebuyck de retour avec les Jets sous peu?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Connor Hellebuyck de retour avec les Jets sous peu?
«On doit être un peu meilleurs devant lui» -Lane Hutson
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dobes est déçu de sa performance
«On doit être un peu meilleurs devant lui» -Lane Hutson
«Slaf et Cole, on ne les a pas vus» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Défaite de 5-4 contre les Capitals
«Slaf et Cole, on ne les a pas vus» -Dany Dubé