Avant-match Chicago-Montréal

Dans le cadre de l'émission d'avant-match Canadiens-Blackhawks, le descripteur du hockey du Tricolore au réseau Cogeco Média nous présente quelques extraits de ses rencontres avec les attaquants des Hawks, Connor Bedard et Patrick Kane.
Écoutez l'émission d'avant-match Canadiens-Blackhawks en compagnie de Martin McGuire et Dany Dubé.
«Oui, d'une certaine façon, ça me rajeunit, et d'une autre, ça me fait sentir plus vieux. […] De toute évidence, tout le monde sait ce que j'ai vécu ici et ce qu'on a accompli en tant qu'équipe, mais en même temps, c'est une autre époque, une nouvelle ligue. J'essaie d'aider ce groupe à retrouver le chemin du succès.»
«Il est très facile d'accès, très sympathique, et il veut simplement être l'un des boys. Comme on dit, nous formons une jeune équipe et plusieurs d'entre nous ont grandi en le regardant jouer, mais lui veut simplement être traité comme n'importe lequel d'entre nous.»
Autres sujets abordés
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