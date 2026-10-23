Avant-match Chicago-Montréal

Dans le cadre de l'émission d'avant-match Canadiens-Blackhawks, le descripteur du hockey du Tricolore au réseau Cogeco Média nous présente quelques extraits de ses rencontres avec les attaquants des Hawks, Connor Bedard et Patrick Kane.

Écoutez l'émission d'avant-match Canadiens-Blackhawks en compagnie de Martin McGuire et Dany Dubé.