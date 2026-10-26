Le gouvernement canadien veut les concurrencer

Le gouvernement canadien souhaite créer un système de paiement en temps réel parallèle à Mastercard et Visa pour les concurrencer. Bonne ou mauvaise idée?

De l'avis de Pierre Fortin, l'idée doit être considérée, mais il précise que les deux multinationales ne seront pas remplacées du jour au lendemain.

Il souligne les avantages qu'ont les cartes de crédit de ces deux entreprises américaines, au niveau du crédit et de leur utilisation à l'international, qui seront difficiles à rivaliser.

Écoutez Pierre Fortin, président de Jean Fortin et associés, expliquer le tout lundi, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.