Billet d’humeur de Fred

Dans son billet d’humeur du vendredi, Fred s’amuse des préparatifs du party de Noël de l'équipe chez Patrick Lagacé et des petites habitudes de ses collègues.

Il revient ensuite sur la controverse à Québec entourant la vente de tuques arborant des injures lancées au maire Bruno Marchand.

Il aussi un hommage senti à l'artiste Gilles Girard, chanteur des Classels récemment disparu, en se remémorant son tout dernier spectacle marquant.

Écoutez les humeurs de Fred, avec Frédéric Labelle, vendredi à Lagacé le matin.