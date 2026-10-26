L’ancien président américain Barack Obama a participé, samedi, à un rassemblement au Michigan en appui au candidat démocrate Abdul El-Sayed.

Chose certaine, son discours a retenu l’attention. Il s’est permis de lancer quelques (ou plusieurs) pointes à Donald Trump concernant ses nombreuses décisions controversées.

Barack Obama a également critiqué sa guerre tarifaire avec Ottawa, affirmant que les Canadiens sont les personnes les plus gentilles, mais que Donald Trump a tout de même réussi à susciter leur colère.

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux, parler du discours de l’ex-président américain qui fait grandement réagir à Lagacé le matin.