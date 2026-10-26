Des vêtements d’hiver pour les enfants

L’hiver arrive à grands pas et de nombreux enfants provenant de milieux défavorisés n’auront pas de vêtements adéquats pour se protéger du froid.

C’est pourquoi, depuis 2004, l’Opération Sous Zéro, coordonnée par le Centre communautaire Hochelaga, amasse des fonds afin d’offrir des manteaux à ces jeunes.

Écoutez Carole Brière, directrice générale du Centre communautaire Hochelaga, parler de cette initiative débutée en 2004 à Lagacé le matin.

L’an dernier, plus de 6 000 enfants ont reçu des habits d’hiver, mais la demande continue d’augmenter d’année en année.