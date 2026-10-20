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Règles juridiques entourant le retour au bureau

Droit du travail: l'employeur peut-il imposer le présentiel?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 20 octobre 2026 11:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Droit du travail: l'employeur peut-il imposer le présentiel?
Le télétravail, popularisé pendant la pandémie, n’est pas un droit acquis au Québec selon la Loi sur les normes du travail, mais dépend du contrat d’emploi, des politiques internes ou des conventions collectives. / Adobe Stock

Le télétravail, très populaire depuis la pandémie, est-il un droit acquis?

Bien que de nombreux employés le considèrent désormais comme un droit acquis en raison du confort et de la productivité perçue, le Code civil établit un lien de subordination envers l'employeur.

Sauf stipulation contraire dans la loi, un contrat ou une politique d'entreprise, le télétravail relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui peut exiger un retour en présentiel pour le travail d'équipe ou la santé mentale. 

Écoutez Me André Royer, avocat spécialisé en droit du travail et de l’emploi, droit de la personne, et droit administratif, mardi à L'instinct Marie-Eve

«L'employeur ne demande pas juste aux employés de revenir au travail parce que c'est plus productif, c'est qu'il est également conscient qu'il y a des enjeux de santé mentale.»

Me André Royer

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