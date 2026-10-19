 Aller au contenu
Le premier trio

Canadiens: l'absence d'instinct du tueur, la brigade défensive et le cas Dobes

par 98.5 Sports

0:00
39:17

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 octobre 2026 21:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

Canadiens: l'absence d'instinct du tueur, la brigade défensive et le cas Dobes
Tony Marinaro, Jean-François Chaumont, Stéphane Waite et Mario Langlois. / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont un début de saison en demi-teinte avec une récolte de 9 points en huit rencontres. Et c'est le coeur du sujet du premier trio aux Amateurs de sports.

Écoutez l'animateur Mario Langlois en compagnie des analystes et commentateurs du 98.5 Sports, Stéphane Waite et Tony Marinaro, ainsi que Jean-François Chaumont, de LNH.com.

Premier bloc

Les hommes de Martin St-Louis n'arrivent plus à protéger une avance.

Jean-François Chaumont: «Cette équipe doit apprendre à gagner»;

Tony Marinaro: «L’instinct du tueur manque aux Canadiens»;

Stéphane Waite: «Les jeunes ne savent plus protéger une avance».

«Si Josh Norris (des Sabres) marque en prolongation, le narratif change complètement . Avec la présence en finale de l’Est, la balloune des attentes devient de plus en plus grosse. Il y a trop de talent pour que l’avantage numérique reste aussi bas.»

Jean-François Chaumont

Deuxième bloc

Les matchs en deux soirs: les Canadiens affrontent 19e fois une équipe qui aura joué la veille, le plus gros total dans la LNH.

Les combinaisons: «Je pense que Noah Dobson est le défenseur pour jouer avec Lane Hutson», selon Tony Marinaro;

Les autres sujets discutés

  • La place de Reinbacher est-elle encore à Laval?
  • Les Canadiens ont été patients avec Jayden Struble;
  • Un nouveau visage pour Arber Xhekaj.

Troisième bloc

  • Le cas Jakub Dobes;
  • Un seul départ de qualité pour Dobes;
  • Le temps de réaction de Dobes a été affecté;
  • Dobes arrivera à se relancer;
  • Les Canadiens doivent penser à l’équipe avant de penser à Dobes;
  • «Cette division ne pardonnera pas», selon Jean-François Chaumont;
  • «C'est Dobes qui s'est creusé ce trou-là. À lui de s’en sortir», estime Waite.

Vous aimerez aussi

Victoire face aux Sabres: l'efficacité du trio Danault-Texier-Bolduc
Signé Lévesque
Victoire face aux Sabres: l'efficacité du trio Danault-Texier-Bolduc
0:00
2:35
Y-a-t-il une place pour Luke Mittelstadt à Montréal?
Les amateurs de sports
Y-a-t-il une place pour Luke Mittelstadt à Montréal?
0:00
9:55
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Présentement, il y a un grand sentiment de fierté» -Joey Savoie
Rattrapage
Qualifié pour le Korn Ferry Tour en 2027
«Présentement, il y a un grand sentiment de fierté» -Joey Savoie
Le survol de l'actualité sportive
Rattrapage
Les Amateurs de sports
Le survol de l'actualité sportive
Y-a-t-il une place pour Luke Mittelstadt à Montréal?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Meilleur pointeur de la Ligue américaine
Y-a-t-il une place pour Luke Mittelstadt à Montréal?
«Le Canadien n'a pas d'urgence dans son jeu» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Il faudra plus que les 106 points de l'an dernier
«Le Canadien n'a pas d'urgence dans son jeu» -Dany Dubé
Le troisième chandail et les avances à protéger
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Le troisième chandail et les avances à protéger
«Son importance capitale en saison régulière est vraiment à ne pas négliger»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Doublé de Cole Caufield samedi soir
«Son importance capitale en saison régulière est vraiment à ne pas négliger»
«Le vélo m'a tout appris» -Louis Garneau
Rattrapage
Entrepreneur et ex-cycliste pro
«Le vélo m'a tout appris» -Louis Garneau
Prix des billets: les amateurs seront-ils toujours au rendez-vous?
Rattrapage
Augmentation des prix
Prix des billets: les amateurs seront-ils toujours au rendez-vous?
Qui affrontera les Brewers en Série mondiale?
Rattrapage
Quatrième match de la série Guardians-Rays
Qui affrontera les Brewers en Série mondiale?
«Les mauvaises punitions, il n'y a jamais de conséquences» - Antoine Roussel
Rattrapage
Indiscipline du CH
«Les mauvaises punitions, il n'y a jamais de conséquences» - Antoine Roussel
Football juvénile: une équipe déclare forfait à la suite de propos racistes
Rattrapage
Problèmes de vestiaire
Football juvénile: une équipe déclare forfait à la suite de propos racistes
«Slafkovsky devrait jouer face aux Sabres» -Martin McGuire
Rattrapage
L'infirmerie déborde
«Slafkovsky devrait jouer face aux Sabres» -Martin McGuire
CF Montréal: «Il y a un sentiment d'abandon» -Patrice Bernier
Rattrapage
Défaite gênante contre Atlanta
CF Montréal: «Il y a un sentiment d'abandon» -Patrice Bernier
MLSE: «Un des plus gros empires sportifs au monde intégré verticalement»
Rattrapage
La valeur du sport
MLSE: «Un des plus gros empires sportifs au monde intégré verticalement»