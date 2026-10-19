Le premier trio

Les Canadiens de Montréal ont un début de saison en demi-teinte avec une récolte de 9 points en huit rencontres. Et c'est le coeur du sujet du premier trio aux Amateurs de sports.

Écoutez l'animateur Mario Langlois en compagnie des analystes et commentateurs du 98.5 Sports, Stéphane Waite et Tony Marinaro, ainsi que Jean-François Chaumont, de LNH.com.

Premier bloc

Les hommes de Martin St-Louis n'arrivent plus à protéger une avance.

Jean-François Chaumont: «Cette équipe doit apprendre à gagner»;

Tony Marinaro: «L’instinct du tueur manque aux Canadiens»;

Stéphane Waite: «Les jeunes ne savent plus protéger une avance».