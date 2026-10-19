Le premier trio

Les Canadiens de Montréal ont un début de saison en demi-teinte avec une récolte de 9 points en huit rencontres. Et c'est le coeur du sujet du premier trio aux Amateurs de sports.
Écoutez l'animateur Mario Langlois en compagnie des analystes et commentateurs du 98.5 Sports, Stéphane Waite et Tony Marinaro, ainsi que Jean-François Chaumont, de LNH.com.
Premier bloc
Les hommes de Martin St-Louis n'arrivent plus à protéger une avance.
Jean-François Chaumont: «Cette équipe doit apprendre à gagner»;
Tony Marinaro: «L’instinct du tueur manque aux Canadiens»;
Stéphane Waite: «Les jeunes ne savent plus protéger une avance».
«Si Josh Norris (des Sabres) marque en prolongation, le narratif change complètement . Avec la présence en finale de l’Est, la balloune des attentes devient de plus en plus grosse. Il y a trop de talent pour que l’avantage numérique reste aussi bas.»
Deuxième bloc
Les matchs en deux soirs: les Canadiens affrontent 19e fois une équipe qui aura joué la veille, le plus gros total dans la LNH.
Les combinaisons: «Je pense que Noah Dobson est le défenseur pour jouer avec Lane Hutson», selon Tony Marinaro;
Les autres sujets discutés
- La place de Reinbacher est-elle encore à Laval?
- Les Canadiens ont été patients avec Jayden Struble;
- Un nouveau visage pour Arber Xhekaj.
Troisième bloc
- Le cas Jakub Dobes;
- Un seul départ de qualité pour Dobes;
- Le temps de réaction de Dobes a été affecté;
- Dobes arrivera à se relancer;
- Les Canadiens doivent penser à l’équipe avant de penser à Dobes;
- «Cette division ne pardonnera pas», selon Jean-François Chaumont;
- «C'est Dobes qui s'est creusé ce trou-là. À lui de s’en sortir», estime Waite.