Au cinéma et sur disque

Robert Charlevois a présenté il y a deux ans son spectacle Charlebois symphonique. Vous avez raté ça? Pas grave, vous pouvez désormais l'entendre sur disque et, surtout, le voir au cinéma.

Écoutez Robert Charlebois parler de Charlebois symphonique, jeudi, au micro de Catherine Beauchamp.

Il souligne notamment son sentiment particulier de se voir sur grand écran et discute du contexte d'enregistrement.