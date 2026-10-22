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Au cinéma et sur disque

Charlebois symphonique: de la scène au grand écran

par 98.5

0:00
13:46

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 octobre 2026 16:58

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Charlebois symphonique: de la scène au grand écran
Robert Charlebois lors de la présentation de Charlebois symphonique. / Photo courtoisie Antoine Saito.

Robert Charlevois a présenté il y a deux ans son spectacle Charlebois symphonique. Vous avez raté ça? Pas grave, vous pouvez désormais l'entendre sur disque et, surtout, le voir au cinéma.

Écoutez Robert Charlebois parler de Charlebois symphonique, jeudi, au micro de Catherine Beauchamp.

Il souligne notamment son sentiment particulier de se voir sur grand écran et discute du contexte d'enregistrement.

«On avait un soir pour le filmer. Il y avait des drones et 13 caméras. L'idée était que le spectateur soit quasiment sur la tribune du chef d'orchestre ou dans un fauteuil à côté de moi. On est au cœur de la musique. Premièrement, il y a des gens qui n'ont jamais vu des choses symphoniques. Donc, avec le confort du cinéma, puis l'ambiance d'un concert ... Puis, le son. Écoute, il faut essayer de nouvelles affaires dans sa vie.»

Robert Charlebois

«On a l'impression d'avoir tout fait. Ça, je ne l'avais pas fait.»

Robert Charlebois dans les studios du 98.5

Source: Robert Charlebois dans les studios du 98.5

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