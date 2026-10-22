Au cinéma et sur disque

Robert Charlevois a présenté il y a deux ans son spectacle Charlebois symphonique. Vous avez raté ça? Pas grave, vous pouvez désormais l'entendre sur disque et, surtout, le voir au cinéma.
Écoutez Robert Charlebois parler de Charlebois symphonique, jeudi, au micro de Catherine Beauchamp.
Il souligne notamment son sentiment particulier de se voir sur grand écran et discute du contexte d'enregistrement.
«On avait un soir pour le filmer. Il y avait des drones et 13 caméras. L'idée était que le spectateur soit quasiment sur la tribune du chef d'orchestre ou dans un fauteuil à côté de moi. On est au cœur de la musique. Premièrement, il y a des gens qui n'ont jamais vu des choses symphoniques. Donc, avec le confort du cinéma, puis l'ambiance d'un concert ... Puis, le son. Écoute, il faut essayer de nouvelles affaires dans sa vie.»
«On a l'impression d'avoir tout fait. Ça, je ne l'avais pas fait.»
Source: Robert Charlebois dans les studios du 98.5