Absent 2 à 4 semaines

L'absence de Nick Suzuki, blessé à la main et écarté du jeu pour deux à quatre semaines, force le Canadien de Montréal à réévaluer ses options.

Selon l'analyste Antoine Roussel, la perte de ce joueur d'élite irremplaçable mettra de la pression sur le groupe, mais la durée limitée de son absence offre une perspective claire à l'équipe.

Il estime que cette situation ravive l'urgence de dénicher un deuxième centre de qualité et qu'une transaction pourrait devenir nécessaire pour ne pas compromettre les chances de qualification en séries éliminatoires.

Écoutez la chronique sportive de Jérémie Rainville, jeudi au Québec maintenant, avec Antoine Roussel et Gino Chouinard.