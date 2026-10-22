Il rend hommage à sa mère

Au lendemain de la première de son nouveau spectacle Et jusqu'à la fin la beauté, l'humoriste Louis-José Houde se confie sur son expérience.

Fruit de près de huit ans d'écriture, ce projet aborde le sujet du vieillissement et de la maladie d'Alzheimer dont est atteinte sa mère.

Moins centré sur ses propres états d'âme, ce spectacle aborde la proche aidance avec vulnérabilité et universalité.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, jeudi au Québec maintenant.