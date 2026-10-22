Cours de Pauline Marois pour les députés du PQ

Les députés du Parti québécois ont participé à une session de formation intensive d'environ trois heures en compagnie de deux figures péquistes marquantes: l'ancienne première ministre Pauline Marois et Jean Royer, ex-chef de cabinet de Jacques Parizeau.

Ce cours accéléré visait à transmettre les rudiments du travail parlementaire aux nouveaux élus afin d'éviter certaines embûches de la vie politique.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco à l'Assemblée nationale, faire le point jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.