Cours de Pauline Marois pour les députés du PQ

Les députés du Parti québécois ont participé à une session de formation intensive d'environ trois heures en compagnie de deux figures péquistes marquantes: l'ancienne première ministre Pauline Marois et Jean Royer, ex-chef de cabinet de Jacques Parizeau.
Ce cours accéléré visait à transmettre les rudiments du travail parlementaire aux nouveaux élus afin d'éviter certaines embûches de la vie politique.
Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco à l'Assemblée nationale, faire le point jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Ils nous ont dit que ça avait été une espèce de formation accélérée pour eux. Ils disent qu'ils ont gagné quelques mois d'expérience politique avec cette rencontre-là!»