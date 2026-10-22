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Cours de Pauline Marois pour les députés du PQ

Session de formation: «Un gain de quelques mois d'expérience politique»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 octobre 2026 15:26

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Session de formation: «Un gain de quelques mois d'expérience politique»
Les députés du Parti québécois ont participé à une session de formation intensive d'environ trois heures en compagnie de deux figures péquistes marquantes: l'ancienne première ministre Pauline Marois et Jean Royer, ex-chef de cabinet de Jacques Parizeau. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Les députés du Parti québécois ont participé à une session de formation intensive d'environ trois heures en compagnie de deux figures péquistes marquantes: l'ancienne première ministre Pauline Marois et Jean Royer, ex-chef de cabinet de Jacques Parizeau. 

Ce cours accéléré visait à transmettre les rudiments du travail parlementaire aux nouveaux élus afin d'éviter certaines embûches de la vie politique.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco à l'Assemblée nationale, faire le point jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«Ils nous ont dit que ça avait été une espèce de formation accélérée pour eux. Ils disent qu'ils ont gagné quelques mois d'expérience politique avec cette rencontre-là!»

Louis Lacroix

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