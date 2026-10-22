Le joueur de centre et capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, ratera de deux à quatre semaines d'inactivité en raison d'une blessure.

Il s'agit d'une première pour Suzuki qui n'avait jamais raté une seule rencontre dans la LNH depuis ses débuts.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Media, Martin McGuire, en parler avec Jérémie Rainville.

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