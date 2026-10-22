 Aller au contenu
Canadiens de Montréal

Blessure à Suzuki: «À terme, je vois l'équipe se regrouper» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

0:00
6:18

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 octobre 2026 18:02

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Martin McGuire
Martin McGuire
Blessure à Suzuki: «À terme, je vois l'équipe se regrouper» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Le joueur de centre et capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, ratera de deux à quatre semaines d'inactivité en raison d'une blessure.

Il s'agit d'une première pour Suzuki qui n'avait jamais raté une seule rencontre dans la LNH depuis ses débuts.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Media, Martin McGuire, en parler avec Jérémie Rainville.

Les sujets discutés

  • L'impact de la perte de Suzuki chez le Tricolore;
  • Kent Hughes pourrait-il bouger?
  • Mike Matheson et Florian Xhekaj pourraient réintégrer l’équipe lors du voyage de quatre matchs.

Vous aimerez aussi

Quand un joueur de hockey devient critique de restos
Bonsoir les sportifs
Quand un joueur de hockey devient critique de restos
0:00
9:33
Roses: «On a trouvé un moyen d'aller chercher un résultat» -Maryse Bard-Martel
Le Québec maintenant
Roses: «On a trouvé un moyen d'aller chercher un résultat» -Maryse Bard-Martel
0:00
5:08
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«J'ai développé une passion pour reboiser» -Dominic Champagne
Rattrapage
Il a planté des dizaines de milliers de chênes
«J'ai développé une passion pour reboiser» -Dominic Champagne
Un responsable d’un des plus grands comptes de désinformation est démasqué
Rattrapage
Désinformation
Un responsable d’un des plus grands comptes de désinformation est démasqué
Accusations d'ingérence étrangère: «C'est le monde à l'envers»
Rattrapage
L'administration Trump envers le Canada
Accusations d'ingérence étrangère: «C'est le monde à l'envers»
«Les gens commencent à s'inquiéter du niveau d'endettement des géants de l'IA»
Rattrapage
Les marchés boursiers bousculés
«Les gens commencent à s'inquiéter du niveau d'endettement des géants de l'IA»
Le président Donald Trump s'en lave les mains
Rattrapage
Publicité mensongère de Vivek Ramaswamy
Le président Donald Trump s'en lave les mains
Charlebois symphonique: de la scène au grand écran
Rattrapage
Au cinéma et sur disque
Charlebois symphonique: de la scène au grand écran
Ministres du PQ: «Ils ont un programme extrêmement chargé»
Rattrapage
Résumé de l'actualité politique
Ministres du PQ: «Ils ont un programme extrêmement chargé»
Blessure au haut du corps: le CH devant le défi de remplacer Nick Suzuki
Rattrapage
Absent 2 à 4 semaines
Blessure au haut du corps: le CH devant le défi de remplacer Nick Suzuki
Les dérives des coachs en immobilier sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Formations en immobilier et IA
Les dérives des coachs en immobilier sur les réseaux sociaux
«Et jusqu'à la fin la beauté»: le nouveau spectacle de Louis-José Houde
Rattrapage
Il rend hommage à sa mère
«Et jusqu'à la fin la beauté»: le nouveau spectacle de Louis-José Houde
Session de formation: «Un gain de quelques mois d'expérience politique»
Rattrapage
Cours de Pauline Marois pour les députés du PQ
Session de formation: «Un gain de quelques mois d'expérience politique»
Polémique à Québec autour de tuques insultant le maire Marchand
Rattrapage
Vendues par un propriétaire de bar sportif
Polémique à Québec autour de tuques insultant le maire Marchand
Sophie Banford et l'évolution de l'édition au Québec
Rattrapage
Succès, évolution, adaptation
Sophie Banford et l'évolution de l'édition au Québec
Comment les messageries mènent à des vols de bijouterie
Rattrapage
Criminalité
Comment les messageries mènent à des vols de bijouterie