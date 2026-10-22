Résumé de l'actualité politique

Les ministres du parti québécois, qui forment désormais le nouveau gouvernement du Québec sous Paul St-Pierre Plamondon, ont officiellement été assermentés mercredi.

Écoutez la chroniqueuse Nathalie Normandeau profiter de son résumé sportif de l'actualité politique pour en faire l'analyse, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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