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Résumé de l'actualité politique

Ministres du PQ: «Ils ont un programme extrêmement chargé»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 octobre 2026 16:36

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Ministres du PQ: «Ils ont un programme extrêmement chargé»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Les ministres du parti québécois, qui forment désormais le nouveau gouvernement du Québec sous Paul St-Pierre Plamondon, ont officiellement été assermentés mercredi. 

Écoutez la chroniqueuse Nathalie Normandeau profiter de son résumé sportif de l'actualité politique pour en faire l'analyse, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Elle débute par la catégorie Sur la ligne de départ...

«[Les ministres du PQ] ont un programme extrêmement chargé. Ils auront de 18 à 24 mois pour réaliser, ma foi, des engagements qui pourraient normalement prendre quatre ans. Un faux départ: l'absence du ministre du Tourisme. La dernière fois qu'un gouvernement a été nommé sans ministre du Tourisme, ça date de 1963. Et pourtant, c'est une industrie extrêmement importante.»

Nathalie Normandeau

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