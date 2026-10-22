Résumé de l'actualité politique

Les ministres du parti québécois, qui forment désormais le nouveau gouvernement du Québec sous Paul St-Pierre Plamondon, ont officiellement été assermentés mercredi.
Écoutez la chroniqueuse Nathalie Normandeau profiter de son résumé sportif de l'actualité politique pour en faire l'analyse, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
Elle débute par la catégorie Sur la ligne de départ...
«[Les ministres du PQ] ont un programme extrêmement chargé. Ils auront de 18 à 24 mois pour réaliser, ma foi, des engagements qui pourraient normalement prendre quatre ans. Un faux départ: l'absence du ministre du Tourisme. La dernière fois qu'un gouvernement a été nommé sans ministre du Tourisme, ça date de 1963. Et pourtant, c'est une industrie extrêmement importante.»