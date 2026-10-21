La chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel dresse un bilan positif de la pièce Raclette, présentée à La Licorne en formule 5 à 7.

Cette œuvre de Camille Giguère-Côté suit un couple trentenaire obsédé par la compétition qui voit sa soirée dérailler quand ses invités s'éclipsent soudainement.

La chroniqueuse souligne l'accessibilité du concept 5 à 7, inspiré du modèle écossais A Play, A Pie and A Pint.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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