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Violence envers les animaux sauvages

Face à la rage, privilégier la prévention sans paniquer

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 20 octobre 2026 10:28

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Face à la rage, privilégier la prévention sans paniquer
Une propriétaire de refuge en Estrie signale une hausse de maltraitance envers les animaux sauvages, liée à la peur de la rage. / Adobe Stock

Face à la hausse des cas de rage du raton laveur détectés, des actes de maltraitance envers les animaux sauvages sont dénoncés par certains refuges en Estrie... 

La vétérinaire Claudia Gilbert recadre la situation: il ne s'agit pas d'une campagne de peur, mais d'une sensibilisation essentielle pour éviter la propagation du virus. 

Elle rappelle qu'il ne faut pas relocaliser soi-même ces animaux, car cela nuit aux efforts de vaccination du ministère.

Écoutez Claudia Gilbert, vétérinaire, animatrice et chroniqueuse, expliquer le tout, mardi à L'instinct Marie-Eve

«La relocalisation, c'est jamais une bonne idée, même quand il n'y a pas de rage.» 

Claudia Gilbert

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