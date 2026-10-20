Violence envers les animaux sauvages

Face à la hausse des cas de rage du raton laveur détectés, des actes de maltraitance envers les animaux sauvages sont dénoncés par certains refuges en Estrie...

La vétérinaire Claudia Gilbert recadre la situation: il ne s'agit pas d'une campagne de peur, mais d'une sensibilisation essentielle pour éviter la propagation du virus.

Elle rappelle qu'il ne faut pas relocaliser soi-même ces animaux, car cela nuit aux efforts de vaccination du ministère.

Écoutez Claudia Gilbert, vétérinaire, animatrice et chroniqueuse, expliquer le tout, mardi à L'instinct Marie-Eve.