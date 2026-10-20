Le chroniqueur Stéphane Gendron réagit à la décision de l'Office québécois de la langue française (OQLF) d'exiger la modification d'une murale sur la Papeterie Saint-Laurent à Nicolet en raison d'une courte citation en anglais de Carl Jung.

Selon lui, l'organisme a fait preuve d'un zèle excessif en s'attaquant à une œuvre artistique bénévole et à des détails d'affichage qui ne menacent pas le français, rappelant d'autres cas similaires, comme le «Pastagate» ou le «Bonjour-Hi».

L'OQLF a finalement annoncé à Radio-Canada avoir fait volte-face dans le dossier de la murale.

Écoutez l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, réagir mardi à L'instinct Marie-Eve.