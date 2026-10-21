Conseil des ministres du PQ

Alors que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon dévoilera la composition officielle de son cabinet à 13h30, on analyse les nominations obtenues par Radio-Canada concernant 11 des 22 ministres prévus.

Parmi les nominations pressenties figurent Marie-Karlynn Laflamme à la Santé, Joël Arsenault à l'Éducation, Nicolas Marceau aux Finances et Nicolas Girard aux Transports. Bien que des ajustements de dernière minute restent possibles selon la volonté du premier ministre, ces révélations lèvent déjà une partie du voile sur le futur gouvernement.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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