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Conseil des ministres du PQ

Composition possible du cabinet du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2026 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Composition possible du cabinet du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Alors que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon dévoilera la composition officielle de son cabinet à 13h30, on analyse les nominations obtenues par Radio-Canada concernant 11 des 22 ministres prévus.

Parmi les nominations pressenties figurent Marie-Karlynn Laflamme à la Santé, Joël Arsenault à l'Éducation, Nicolas Marceau aux Finances et Nicolas Girard aux Transports. Bien que des ajustements de dernière minute restent possibles selon la volonté du premier ministre, ces révélations lèvent déjà une partie du voile sur le futur gouvernement.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés:

  • Le geste de Ruba Ghazal, qui a brandi un keffieh palestinien à l'Assemblée nationale lors de son assermentation, continue de faire réagir;
  • Québec solidaire nomme ses officiers parlementaires tout en négociant pour obtenir la reconnaissance officielle de son statut de groupe parlementaire;
  • Selon un sondage Léger, la cote de popularité de Ruba Ghazal et d'Éric Duhaime enregistre une hausse marquée.

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