 Aller au contenu
La détresse psychologique des policiers

«On ne pense pas toujours qu'en dessous de l'uniforme, il y a une personne»

par 98.5

0:00
11:26

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 19 octobre 2026 11:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«On ne pense pas toujours qu'en dessous de l'uniforme, il y a une personne»
Des études révèlent que 44,5 % des travailleurs de la sécurité publique présentent des symptômes de troubles mentaux, et que les policiers sont dix fois plus à risque de stress post-traumatique que la population générale. / THE CANADIAN PRESS/Christinne Muschi

Les policiers et l'ensemble des professionnels de la sécurité publique font face à un risque élevé de détresse psychologique, en raison de la nature traumatisante et éprouvante de leur travail.

Selon de récentes données, près d'un travailleur sur deux présente des symptômes liés à un trouble de santé mentale, et la prévalence du trouble de stress post-traumatique est dix fois plus élevée chez les policiers et policières que dans la population générale.

Écoutez la professeure au Département de psychoéducation et de travail social de l'Université du Québec à Trois-Rivières et co-autrice de, La santé psychologique du personnel de la sécurité publique/Regard sur les policières et les policiers, Annie Gendron, à ce sujet, lundi à L'Instinct Marie-Eve.

Elle ajoute que si la parole se libère peu à peu, la fatigue de compassion et le manque de ressources adaptées demeurent d'importants défis pour ces intervenants exposés au quotidien à la détresse humaine.

«On ne pense pas nécessairement qu'en dessous de l'uniforme, en dessous de la veste pare-balles, il y a une personne humaine qui a ses propres réalités, ses propres difficultés et qui, chaque jour, se prête à l'exercice d'essayer de faire régner la paix et qui, malheureusement, sera exposé aussi à la grande détresse humaine, à des situations très difficiles.»

Annie Gendron

Vous aimerez aussi

Une part de SpaceX pour chaque enfant aux États-Unis?
La commission
Une part de SpaceX pour chaque enfant aux États-Unis?
0:00
1:19
Incendie majeur dans l'est de Montréal: une alerte générale déclenchée
La commission
Incendie majeur dans l'est de Montréal: une alerte générale déclenchée
0:00
2:06
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Du mythe d'Élisabeth Báthory au captage d'un signal extraterrestre
Rattrapage
Tueuse en série et exploration spatiale
Du mythe d'Élisabeth Báthory au captage d'un signal extraterrestre
Dépendance à l'activité physique: «C'est censé être quelque chose d'équilibré»
Rattrapage
Quand la pratique sportive devient-elle toxique?
Dépendance à l'activité physique: «C'est censé être quelque chose d'équilibré»
Photos de maisons retouchées par l'IA: gare aux fausses représentations
Rattrapage
L'OACIQ hausse le ton
Photos de maisons retouchées par l'IA: gare aux fausses représentations
Réglementation des Airbnb: un défi majeur pour les municipalités
Rattrapage
Hausse des prix et nuisance
Réglementation des Airbnb: un défi majeur pour les municipalités
Sécurité à trottinette: «Le bon jugement, ça va toujours avoir sa place»
Rattrapage
Faut-il durcir les règles?
Sécurité à trottinette: «Le bon jugement, ça va toujours avoir sa place»
Le Boys Club aborde les voyages, l'amour et le confort
Rattrapage
Gars gentils et sous-vêtements
Le Boys Club aborde les voyages, l'amour et le confort
Comment réagir face à un partenaire qui chiale constamment?
Rattrapage
Vie de couple
Comment réagir face à un partenaire qui chiale constamment?
Compétences pour être policier: «Certains réussissent à se faufiler»
Rattrapage
Suspendu, car il aurait uriné sur un itinérant
Compétences pour être policier: «Certains réussissent à se faufiler»
«Inutile de mourir pour disparaître»: un récit intime et bouleversant
Rattrapage
L'itinérance en images
«Inutile de mourir pour disparaître»: un récit intime et bouleversant
Doit-on être une «patiente modèle» pour être bien soignée?
Rattrapage
Santé des femmes
Doit-on être une «patiente modèle» pour être bien soignée?
Véhicules électriques chinois: faut-il attendre avant d'acheter?
Rattrapage
Nouveaux modèles à bas prix
Véhicules électriques chinois: faut-il attendre avant d'acheter?
Ponts en état critique: «Il faut dépenser de l'argent, emprunter... et vite!»
Rattrapage
Détérioration des infrastructures au Québec
Ponts en état critique: «Il faut dépenser de l'argent, emprunter... et vite!»
Fausses vignettes en ligne: les contrôleurs routiers sonnent l’alarme
Rattrapage
Industrie du camionnage
Fausses vignettes en ligne: les contrôleurs routiers sonnent l’alarme
Animaux dans l'entretoit: comment éviter l'invasion avant l'arrivée de l'hiver?
Rattrapage
Infestation de ratons laveurs et mouffettes
Animaux dans l'entretoit: comment éviter l'invasion avant l'arrivée de l'hiver?