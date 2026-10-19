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Tueuse en série et exploration spatiale

Du mythe d'Élisabeth Báthory au captage d'un signal extraterrestre

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 19 octobre 2026 12:01

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Du mythe d'Élisabeth Báthory au captage d'un signal extraterrestre
Christian Page / Cogeco Média

Dans l'actualité paranormale cette semaine, le chroniqueur Christian Page démystifie d'abord la légende entourant la comtesse hongroise Élisabeth Báthory.

Que révèlent les archives historiques à son sujet?

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, lundi à L'instinct Marie-Eve. 

Autre sujet abordé

  • La publication scientifique récente confirmant la détection, par le radiotélescope chinois FAST, d'un signal radio provenant d'une exoplanète située à 238 années-lumière de la Terre, présentant les caractéristiques d'une «technosignature» extraterrestre. 

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