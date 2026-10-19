Tueuse en série et exploration spatiale

Dans l'actualité paranormale cette semaine, le chroniqueur Christian Page démystifie d'abord la légende entourant la comtesse hongroise Élisabeth Báthory.
Que révèlent les archives historiques à son sujet?
Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, lundi à L'instinct Marie-Eve.
Autre sujet abordé
- La publication scientifique récente confirmant la détection, par le radiotélescope chinois FAST, d'un signal radio provenant d'une exoplanète située à 238 années-lumière de la Terre, présentant les caractéristiques d'une «technosignature» extraterrestre.