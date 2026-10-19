Faut-il durcir les règles?

Alors que les accidents et les visites aux urgences liés aux trottinettes électriques se multiplient, le projet pilote prévu pour 2027 à cet effet sera repoussé à 2028.

Cette décision suscite des questions sur la nécessité d'encadrer plus rapidement ce moyen de transport dont la popularité ne cesse de croître.

Écoutez le directeur de la Fondation CAA-Québec, André Durocher, à ce sujet, lundi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.

Face aux risques de blessures graves et à la multiplication des engins de micromobilité (vélos, trottinettes, gyroroues, planches à roulettes et autres), André Durocher estime qu'une réflexion approfondie s'impose, afin d'établir un cadre simple, compréhensible et adapté.