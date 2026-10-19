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Faut-il durcir les règles?

Sécurité à trottinette: «Le bon jugement, ça va toujours avoir sa place»

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 19 octobre 2026 10:29

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Sécurité à trottinette: «Le bon jugement, ça va toujours avoir sa place»
Devrions-nous exiger une formation pour la conduite d'engins électriques? / THE CANADIAN PRESS/Keito Newman

Alors que les accidents et les visites aux urgences liés aux trottinettes électriques se multiplient, le projet pilote prévu pour 2027 à cet effet sera repoussé à 2028.

Cette décision suscite des questions sur la nécessité d'encadrer plus rapidement ce moyen de transport dont la popularité ne cesse de croître.

Écoutez le directeur de la Fondation CAA-Québec, André Durocher, à ce sujet, lundi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.

Face aux risques de blessures graves et à la multiplication des engins de micromobilité (vélos, trottinettes, gyroroues, planches à roulettes et autres), André Durocher estime qu'une réflexion approfondie s'impose, afin d'établir un cadre simple, compréhensible et adapté.

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