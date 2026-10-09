La Ville de Montréal a dévoilé son plan hivernal pour faire face à l'itinérance, prévoyant notamment le maintien de ressources à travers plusieurs arrondissements et l'ajout de 350 lits d'urgence.

Alors que la Ville tente de faire fermer la résidence Bellerive pour des questions de zonage — ce qui fait craindre que des personnes vulnérables se retrouvent à la rue —, la mairesse se veut rassurante et promet que personne ne sera poussé à la rue.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, vendredi, à Lagacé le matin.