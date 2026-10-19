Dans la LHJMQ, l'Armada de Blainville-Boisbriand a vu sa rare victoire de 6-2 retirée et accordée aux Tigres de Victoriaville après avoir commis une erreur administrative sur sa liste de joueurs affiliés.

Cette décision, rapportée par le journaliste Mikaël Lalancette dans Le Soleil, survient alors que l'équipe connaît un début de saison extrêmement difficile de seulement trois victoires en 12 parties, dans un contexte où les gradins peinent à se remplir.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point dans ce dossier, lundi, à Lagacé le matin.

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