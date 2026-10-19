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LHJMQ

L'Armada perd une victoire au profit des Tigres

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 octobre 2026 06:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
L'Armada perd une victoire au profit des Tigres
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Dans la LHJMQ, l'Armada de Blainville-Boisbriand a vu sa rare victoire de 6-2 retirée et accordée aux Tigres de Victoriaville après avoir commis une erreur administrative sur sa liste de joueurs affiliés. 

Cette décision, rapportée par le journaliste Mikaël Lalancette dans Le Soleil, survient alors que l'équipe connaît un début de saison extrêmement difficile de seulement trois victoires en 12 parties, dans un contexte où les gradins peinent à se remplir. 

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point dans ce dossier, lundi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Le 45e anniversaire du Blue Monday qui a marqué la fin des espoirs des Expos;
  • Les Rays de Tampa Bay ne sont plus qu'à une victoire d'atteindre la Série mondiale; 
  • Lane Hutson encourage une entreprise québécoise de bains de glace. 

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