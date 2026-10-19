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Décryptage d'une crise sociale majeure

Émeutes en France: le chaos s’étend jusqu'au Québec

par 98.5 | Modifié le 19 octobre 2026 à 11:07

Émeutes en France: le chaos s’étend jusqu'au Québec
Des manifestants se tiennent devant des vélos en feu lors d’une manifestation contre la hausse du coût de la vie, rejoignant ainsi les revendications des étudiants, à Paris, le samedi 17 octobre 2026. / (AP Photo/Thibault Camus)

La France fait face à une vague d’émeutes d’une violence inédite, déclenchée par des mouvements lycéens dénonçant la vie chère et la dégradation des services publics.

Ce week-end, plus de 500 000 manifestants ont investi les rues, menant à la dégradation de 2 000 commerces, à l'incendie de bâtiments publics et à près de 1 000 policiers blessés.

À écouter

Violentes émeutes en France: «C'est un problème pour le gouvernement Macron»

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Patrick Lagacé
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20:12

Pour Jean-François Lépine, ces affrontements traduisent l’échec de la classe politique et de la présidence Macron face au malaise social.

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France: «Dix ans de régime Macron n'ont rien résolu»

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Pour sa part, Luc Ferrandez y voit le résultat d'un système d'exclusion propre à la société française. 

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12:49

L’impact de cette crise dépasse d'ailleurs les frontières: vendredi, des débordements inspirés du mouvement français ont forcé la suspension des cours à la polyvalente de Saint-Jérôme.

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Polyvalente de Saint-Jérôme: cours suspendus à la suite de débordements

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