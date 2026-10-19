Décryptage d'une crise sociale majeure

La France fait face à une vague d’émeutes d’une violence inédite, déclenchée par des mouvements lycéens dénonçant la vie chère et la dégradation des services publics.

Ce week-end, plus de 500 000 manifestants ont investi les rues, menant à la dégradation de 2 000 commerces, à l'incendie de bâtiments publics et à près de 1 000 policiers blessés.