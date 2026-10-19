Frédéric Labelle présente son tout nouveau balado, Rencontres improbables, désormais disponible sur les plateformes de Cogeco Média.

Inspiré par la relation privilégiée qu’il a entretenue avec sa grand-mère Fernande, ce projet met en lumière des duos d’exception issus de différentes générations, mais partageant des parcours similaires.

Le premier épisode réunit la femme d'affaires Lise Watier et l'entrepreneure Andréanne Marquis.

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux, décrire le tout, lundi à Lagacé le matin.

Un nouvel épisode sera diffusé chaque lundi.