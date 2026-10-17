Actualités sportives

Le Rocket de Laval a remporté son match 5-4 en prolongation face aux Senators de Belleville vendredi soir, alors que l'équipe adverse détenait une avance de 4-0 après deux périodes.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point samedi matin au micro de l'animateur Denis Lévesque.
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