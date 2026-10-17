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Actualités sportives

Après une remontée, le Rocket l'emporte 5-4 en prolongation face à Belleville

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 octobre 2026 08:26

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Après une remontée, le Rocket l'emporte 5-4 en prolongation face à Belleville
Jean-François Baril / Cogeco Média

Le Rocket de Laval a remporté son match 5-4 en prolongation face aux Senators de Belleville vendredi soir, alors que l'équipe adverse détenait une avance de 4-0 après deux périodes.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point samedi matin au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Le retour du hockey universitaire féminin au PEPS de l'Université Laval après 35 ans d'absence
  • La fin d'une séquence de 22 défaites consécutives pour le Rouge et Noir d'Ottawa 

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