Actualités sportives

Le Rocket de Laval a remporté son match 5-4 en prolongation face aux Senators de Belleville vendredi soir, alors que l'équipe adverse détenait une avance de 4-0 après deux périodes.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point samedi matin au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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