Damien Robitaille au segment J'en reviens pas!

Chaque dimanche, lors du segment J'en reviens pas, l'animateur Denis Lévesque reçoit à son micro une personnalité connue pour qu'elle s'exprime sur un moment marquant de l'actualité ou de sa vie personnelle.

Cette semaine, il reçoit le musicien Damien Robitaille, qui poursuit sa tournée solo Ultraviolet à travers le pays.

Écoutez le musicien franco-ontarien discuter de sa carrière et de son amour pour le Québec ce dimanche.