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Entretien avec Yvon avant Deschamps

«Je pense que j'ai été immensément influencé par Chaplin»

par 98.5

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14:20

Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 octobre 2026 10:57

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Je pense que j'ai été immensément influencé par Chaplin»
Denis Lévesque / Cogeco Média

À l'occasion du lancement de la bande dessinée Yvon avant Deschamps, qui retrace l'enfance de l'humoriste, le chroniqueur Stéphane Leclair a eu l'occasion de s'entretenir avec le légendaire artiste québécois.

Il est notamment revenu sur ses souvenirs d'enfance dans le quartier Saint-Henri des années 1940, sa complicité avec ses frères, la bonté de son père, et sa passion marquante pour Charlie Chaplin.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair partager son entrevue avec Yvon Deschamps, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«[Chaplin], on le voyait de dos, il marchait, il se retournait et là, la caméra approchait. Puis on voyait ses yeux qui nous regardaient et j'ai été subjugué. Je voyais toute la tristesse du monde dans ses yeux. Ça m'a marqué. [...] Mon style, je pense que j'ai été immensément influencé par Chaplin.»

Yvon Deschamps

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