Entretien avec Yvon avant Deschamps

À l'occasion du lancement de la bande dessinée Yvon avant Deschamps, qui retrace l'enfance de l'humoriste, le chroniqueur Stéphane Leclair a eu l'occasion de s'entretenir avec le légendaire artiste québécois.

Il est notamment revenu sur ses souvenirs d'enfance dans le quartier Saint-Henri des années 1940, sa complicité avec ses frères, la bonté de son père, et sa passion marquante pour Charlie Chaplin.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair partager son entrevue avec Yvon Deschamps, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.