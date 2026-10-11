J'en reviens pas avec Guy Nantel

L'humoriste Guy Nantel n'a pas été extrêmement surpris des réponses de ceux et celles qu'il a questionnés lors de son dernier vox pop, qui a cumulé plus de 1,1 million de vues sur Facebook.

Contrairement à ce qu'on pourrait le croire, il se doutait que certaines personnes rencontrées dans la rue ne seraient pas capables d'identifier Ruba Ghazal ou encore Paul St-Pierre Plamondon.

Il dit toutefois s'être étonné que le chef libéral Charles Milliard soit si peu connu.

Écoutez l'humoriste Guy Nantel parler de son plus récent vox pop au micro de l'animateur Denis Lévesque, dimanche matin, dans le segment J'en reviens pas!.

Guy Nantel aborde aussi son nouveau spectacle Bienveillant et la course à la chefferie du Parti québécois, à laquelle il a participé en 2020.