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J'en reviens pas avec Guy Nantel

«Quand je fais des vox pop, je sais qu'il va se passer n'importe quoi»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 octobre 2026 10:48

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Quand je fais des vox pop, je sais qu'il va se passer n'importe quoi»
Guy Nantel lors de la course à la chefferie du PQ en 2020 / La Presse Canadienne / Ryan Remiorz

L'humoriste Guy Nantel n'a pas été extrêmement surpris des réponses de ceux et celles qu'il a questionnés lors de son dernier vox pop, qui a cumulé plus de 1,1 million de vues sur Facebook.

Contrairement à ce qu'on pourrait le croire, il se doutait que certaines personnes rencontrées dans la rue ne seraient pas capables d'identifier Ruba Ghazal ou encore Paul St-Pierre Plamondon.

Il dit toutefois s'être étonné que le chef libéral Charles Milliard soit si peu connu.

Écoutez l'humoriste Guy Nantel parler de son plus récent vox pop au micro de l'animateur Denis Lévesque, dimanche matin, dans le segment J'en reviens pas!.

Guy Nantel aborde aussi son nouveau spectacle Bienveillant et la course à la chefferie du Parti québécois, à laquelle il a participé en 2020.

«Je suis préparé à tout puis à toutes les éventualités. Quand je fais les vox pop, je le sais qu'il peut se passer n'importe quoi. C'est une question de statistiques. Dans le fond, c'est comme quand tu mets des lignes à l'eau quand tu vas à la pêche, puis que tu sais qu'éventuellement, ça va mordre.»

Guy Nantel

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