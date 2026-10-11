Qui en sera le principal bénéficiaire?

Le gouvernement du Canada a annoncé l'installation massive de thermopompes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce dont doute Myriam Ségal.

La chroniqueuse craint que ce sont les vendeurs qui vont le plus profiter de cette mesure en augmentant les prix.

Elle dénonce «une astuce des politiciens» pour nous faire croire que l'installation de thermopompes va permettre de réduire l'équivalent des GES émis par 8,5 millions de voitures au Canada.

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal douter de cette mesure du gouvernement fédéral, dimanche, en compagnie de Denis Lévesque.