Mobilisations en France contre le coût de la vie

Les manifestations des lycéens en France semblent inspirer d'autres groupes à descendre dans les rues pour faire valoir leurs revendications.

C'est le cas d'un mouvement qui se revendique de celui des gilets jaunes, et qui a donné lieu à d'importantes mobilisations contre l'augmentation du coût de la vie. Celles-ci ont toutefois rapidement tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre.

Écoutez le journaliste à Paris Rafael Miró faire le point samedi matin au micro de l'animateur Denis Lévesque.