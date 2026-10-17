Mobilisations en France contre le coût de la vie

Les manifestations des lycéens en France semblent inspirer d'autres groupes à descendre dans les rues pour faire valoir leurs revendications.
C'est le cas d'un mouvement qui se revendique de celui des gilets jaunes, et qui a donné lieu à d'importantes mobilisations contre l'augmentation du coût de la vie. Celles-ci ont toutefois rapidement tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre.
Écoutez le journaliste à Paris Rafael Miró faire le point samedi matin au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«C'est inhabituel qu'un début de manifestation se passe aussi mal. Il y a des policiers à moto qui circulent un peu partout. On vient de voir un cortège armé de matraques. La majorité des manifestants sont masqués et portent des lunettes, comme s'ils se préparaient à quelque chose d'intense. L'une des principales revendications, c'est le prix de l'essence qui a beaucoup augmenté ici, en France, depuis le début de la guerre en Iran.»