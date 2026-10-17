 Aller au contenu
Mobilisations en France contre le coût de la vie

«C'est inhabituel qu'un début de manifestation se passe aussi mal»

par 98.5

0:00
5:21

Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 octobre 2026 08:34

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«C'est inhabituel qu'un début de manifestation se passe aussi mal»
Les manifestations des lycéens en France semblent inspirées d'autres groupes à descendre dans les rues pour faire valoir leurs revendications. / Emma Da Silva / The Associated Press

Les manifestations des lycéens en France semblent inspirer d'autres groupes à descendre dans les rues pour faire valoir leurs revendications.

C'est le cas d'un mouvement qui se revendique de celui des gilets jaunes, et qui a donné lieu à d'importantes mobilisations contre l'augmentation du coût de la vie. Celles-ci ont toutefois rapidement tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre.

Écoutez le journaliste à Paris Rafael Miró faire le point samedi matin au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«C'est inhabituel qu'un début de manifestation se passe aussi mal. Il y a des policiers à moto qui circulent un peu partout. On vient de voir un cortège armé de matraques. La majorité des manifestants sont masqués et portent des lunettes, comme s'ils se préparaient à quelque chose d'intense. L'une des principales revendications, c'est le prix de l'essence qui a beaucoup augmenté ici, en France, depuis le début de la guerre en Iran.»

Rafael Miró

Vous aimerez aussi

Manifestations en France: Laurent Turcot compare avec Mai 68
Signé Lévesque
Manifestations en France: Laurent Turcot compare avec Mai 68
0:00
8:38
Quelles sont les entraves routières de la fin de semaine?
Signé Lévesque
Quelles sont les entraves routières de la fin de semaine?
0:00
3:34
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Avoir raison c'est bien, mais pas à tout prix» -Christian Dufour
Rattrapage
Nouveau livre de Chrystia Freeland
«Avoir raison c'est bien, mais pas à tout prix» -Christian Dufour
«Je pense que j'ai été immensément influencé par Chaplin»
Rattrapage
Entretien avec Yvon avant Deschamps
«Je pense que j'ai été immensément influencé par Chaplin»
Manifestations en France: Laurent Turcot compare avec Mai 68
Rattrapage
Chronique historique
Manifestations en France: Laurent Turcot compare avec Mai 68
Pourquoi remet-on beaucoup de choses au lendemain?
Rattrapage
95 % des gens procrastinent
Pourquoi remet-on beaucoup de choses au lendemain?
L'IA comme confident: «Il y a quelque chose de dangereux»
Rattrapage
72 % des adolescents y ont recours
L'IA comme confident: «Il y a quelque chose de dangereux»
Course aux séries : une victoire cruciale de 3-0 pour le FC Supra
Rattrapage
Actualité sportive
Course aux séries : une victoire cruciale de 3-0 pour le FC Supra
Treat Accessibly: une initiative pour rendre l'Halloween accessible à tous
Rattrapage
Signé Lévesque
Treat Accessibly: une initiative pour rendre l'Halloween accessible à tous
Intimidation envers les élus municipaux: la situation se détériore au Saguenay
Rattrapage
Actualités des régions
Intimidation envers les élus municipaux: la situation se détériore au Saguenay
Des archives de La Soirée canadienne font fureur sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Chronique culturelle
Des archives de La Soirée canadienne font fureur sur les réseaux sociaux
LNH: le prix des billets dépasse-t-il la capacité de payer des fans?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Actualités sportives
LNH: le prix des billets dépasse-t-il la capacité de payer des fans?
Sherbrooke: un citoyen brave les flammes pour sauver sa voisine
Rattrapage
Actualité des régions
Sherbrooke: un citoyen brave les flammes pour sauver sa voisine
Congédiement de Katie Zacharia: l'analyse de Guillaume Lavoie
Rattrapage
Après seulement cinq jours en poste
Congédiement de Katie Zacharia: l'analyse de Guillaume Lavoie
Une candidature aux nominations des Grammy Awards pour Angine de poitrine
Rattrapage
Chronique culturelle
Une candidature aux nominations des Grammy Awards pour Angine de poitrine
Après une remontée, le Rocket l'emporte 5-4 en prolongation face à Belleville
Rattrapage
Actualités sportives
Après une remontée, le Rocket l'emporte 5-4 en prolongation face à Belleville