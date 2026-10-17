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Revue de presse

Gestes dégradants: deux policiers du SPVM suspendus

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 octobre 2026 07:39

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Gestes dégradants: deux policiers du SPVM suspendus
Caroline Bertrand / Cogeco Média

Plusieurs événements marquants ont retenu l'attention dans l'actualité locale et internationale au cours des derniers jours.

D'abord, deux agents du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été suspendus en raison d'allégations de gestes dégradants qu'ils auraient commis dans le cadre de leurs fonctions, a révélé un article de La Presse paru vendredi. L'un des policiers aurait notamment uriné sur une personne en situation d'itinérance.

Ensuite, aux États-Unis, un adolescent a fait feu sur des enfants dans une école primaire cette semaine.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point samedi sur ces événements qui l'amènent à réfléchir sur le rôle des médias dans de tels moments, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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