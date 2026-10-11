«Le jugement social» en salle au cinéma

Naviguez-vous souvent sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Facebook?

Si oui, le film Le jugement social (The Social Reckoning) est fait pour vous, selon le chroniqueur culturel Stéphane Leclair.

Sans être un documentaire, le long-métrage suit l'histoire du fondateur de Facebook, qui se rend compte en 2019 que sa plateforme est moins populaire.

À partir de ce moment, il va de son propre chef entamer une stratégie pour regagner en popularité, notamment en favorisant les contenus haineux, en poussant ses usagers vers des contenus extrémistes et en refusant de combattre la désinformation.

Écoutez Stéphane Leclair commenter le tout, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.